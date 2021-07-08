مياه سوهاج : تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لجميع معدات الشركة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء المهندس حسن محمود عبدالغنى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إنه تم اليوم القيام بأعمال الصيانة الشاملة لجميع معدات وسيارات الشركة، بهدف التأكد من جاهزية الشركة للقيام بجميع المهام في أسرع وقت ممكن من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأكد رئيس مياه سوهاج - في تصريحات له اليوم - أن الشركة تطبق برامج الصيانة المتنوعة لتشمل الصيانة الدورية، والوقائية، والتصحيحية، والطارئة، وغيرها من الأنواع المختلفة التي تضمن الحفاظ على أصول الشركة وزيادة عمرها الافتراضي، وجودة وزيادة الإنتاج بما يحقق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة.