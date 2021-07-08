مركز التطوير المهني بجامعة سوهاج يختتم دورة استطلاع الرأي حول سوق العمل

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شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات الدورة الثانية عن «مسح المنشآت لاستطلاع الرأي حول المهارات المطلوبة في سوق العمل»، التى نظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بالحرم الجامعي الجديد.

وقال رئيس جامعة سوهاج إن المراكز الجامعية للتطوير المهني في الجامعات الحكومية من شمال النيل إلى جنوبه لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري عن طريق بناء جسور التواصل بين قطاع الأعمال والصناعة مع الموظفين المستقبليين من طلبة جامعات مصر الواعدين، لافتا أن الجامعة تسعى للريادة والتقدم وتقديم خدمة تعليمية متكاملة.

ويأتي مركز التطوير المهني بالجامعة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة كأحدث إضافة لتحقيق هذا الهدف ولخدمة الطلبة وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل وجعلهم أكثر قدرة على المنافسة، ما يعد مساهمة فعالة لخدمة المجتمع المحلي والإقليمى.

وأوضح الدكتور محمود الأمير مدير المركز، أن الدورة استمرت لمدة ٤ أيام متواصلة، وشارك في تنفيذ المسح 10 متطوعين من الطلبة والطالبات بالجامعة، حيث تم تدريبهم على أساليب ومنهجيات جمع البيانات من أصحاب الأعمال، لافتا إلى تدريب موظفي مراكز التطوير المهني على الإشراف على عملية جمع المعلومات وتحليلها ونشرها للحصول على معلومات كمية ونوعية حول احتياجات سوق العمل المحلي والاتجاهات السائدة والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال في توظيف خريجي الجامعات.