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محافظ مطروح يتابع أعمال رصف الشوارع الرئيسية

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محافظ مطروح يتابع أعمال رصف الشوارع الرئيسية محافظ مطروح يتابع أعمال رصف الشوارع الرئيسية

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله بعدد من الطرق والشوارع بمدينة مرسى مطروح، تيسيرا على المواطنين والحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة، بمنطقة عمارات محدود الدخل وشارع التأمينات خلف الساحة الرياضية، ومدخل طريق الريفية بالكيلو واحد ناحية الطريق الدولي مطروح إسكندرية، وبالشوارع الضيقة بمنطقة السودانية بمدينة مرسى مطروح.

كما تجرى حاليا أعمال رفع كفاءة وتوسعة وازدواج طريق الإمام مالك بعلم الروم، حتى منطقة أولاد فرحات، وتمهيد ورفع كفاءة طريق المدفن الصحى بالكيلو ٢٩ طريق مرسى مطروح سيوة.

المصرى اليوم

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