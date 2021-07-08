بالدرجات .. محافظ القاهرة يعتمد تنسيق المدارس الثانوية الفنية والتجارية والزراعية

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اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية والتجارية والزراعية.

وكان محافظ القاهرة اعتمد تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي 2021 / 2022 ليكون بحد أدنى 235 درجة، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس الخدمات أقل 30 درجة من الحد الأدنى.

وأشار محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إلى أنه على مديرى المدارس الثانوية العامة والفنية، توجيه طلاب الشهادة الاعدادية للتقدم للتنسيق بالمدارس الثانوية العامة والفنية ( الكترونيا ) وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المعد لذلك، وهو Tansiksec.emis.gov.eg ووذلك بداية من يوم الاربعاء الموافق 7/7/2021.

ووجّه مدير المديرية المدارس بضرورة البت في قبول طلبات الطلاب للتنسيق بالمدارس من خلال نفس الموقع المشار اليه بعاليه ووفقًا للحد الادنى للقبول بالمدارس وحسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن.