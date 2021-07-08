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إزاي ترجع رخصتك المسحوبة من المرور ؟ (التفاصيل والرابط)

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إزاي ترجع رخصتك المسحوبة من المرور ؟ (التفاصيل والرابط) إزاي ترجع رخصتك المسحوبة من المرور ؟ (التفاصيل والرابط)

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عندما ترتكب مخالفة أثناء قيادة سيارتك في طريق سريع، أو حتى طريق فرعي، على الفور يستوقفك رجل المرور لتحرير مخالفة ضدك، وقد تصل إلى سحب رخصة القيادة أو السيارة وفقا لنوع المخالفة التي ارتكبها قائد المركبة.

وتستعرض «المصري اليوم» خطوات وطرق استعادة الرخصة المسحوبة التي وضعتها وزارة الداخلية، وكذلك كيفية التعرف على المخالفة وقيمة التصالح فيها، وهل يجوز التصالح عليها في مجموعة من الخطوات .

- عقب سحب الرخصة عليك الانتظار 48 ساعة وقد تصل مدة الانتظار إلى أسبوع وهي الفترة الزمنية التي سجلها الضابط الذي قام بسحب الرخصة على إيصال السحب يوم واقعة سحب الرخصة .

التوجه إلى إدارة المرور الخاصة بك والدخول إلى شباك الرخص المسحوبة حتي تتمكن من الاستفسار عن وصول الرخصة من عدمه.

عند وصول الرخصة لدى الموظف بشباك الرخص المسحوبة، يتم كتابة رقم الصادر وتصوير تقرير السحب الموقع من ضابط المرور وقت وقوع المخالفة.

يتوجه مرتكب المخالفة أو مالك المركبة لدفع قيمة المخالفة في نيابة المرور وعقب السداد تحصل على الرخصة المسحوبة.

يسأل الكثير من المواطنين عن كيفية معرفة المخالفات خلال عام 2021 عقب تعديلات قانون المرور، حيث وضعت النيابة العامة على موقعها الرسمي خدمات المرور.

ويستطيع المواطن التعرف على المخالفات أو تقديم تظلم من خلال موقع النيابة العامة ..اضغط هنا.. من خلال مجموعة من الخطوات هي:

1- التسجيل في موقع النيابة العامة

2- اختيار خدمات المرور منها «الاستعلامات أو التصالح الفوري أوالدفع أو التظلمات أو خدمة متابعة الطلبات»

3- اختيار الاستعلام عن المخالفات اذا كانت رخصة سيارة أو رخصة خاصة

4- إدخال البيانات الخاصة برخصة القيادة لتظهر جملة المخالفات

5- إدخال البيانات المطلوب تدوينها مثل الرقم القومي، ونوع الرخصة، ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

6- عقب ادخال البيانات يتم ظهور إجمالي المخالفات والرسوم القضائية وتوضح أي المخالفات يمكن التصالح عليها.

7- بعد تسجيل البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة، وتحديد طريقة السداد إلكترونيا عن طريق بطاقات الائتمان، أو الدفع نقدا عند الاستلام.

8- تقديم طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات.

9- الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية .

المصرى اليوم

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