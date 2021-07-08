الداخلية: ضبط 19 طن «خل وكاتشب و مايونيز» منتهية الصلاحية داخل مصنع بالجيزة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 19 طن منتجات غذائية عبارة عن «خل وكاتشب ومايونيز» منتهية الصلاحية داخل مصنع بالجيزة.

قالت الوزارة في بيان لها مساء الخميس :«في إطار جهود أجهزة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط مالك مصنع لإنتاج وتصنيع المواد الغذائية دون ترخيص في أبوالنمرس لقيامه بتصنيع منتجات غذائية«خل وكاتشب ومايونيز» مصنعة من مستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، ووضعه علامات تجارية بأسماء الشركات المعروفة لدى المواطنين وإعادة طرحها للبيع بالأسواق بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

بلغ إجمالى وزن المضبوطات (19 طن و625 كيلو جرام)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .