أخبار عاجلة

"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان" -
كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان -
"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح -
محافظ سوهاج: 1238 مشروعا بقرى «حياة كريمة» بتكلفة 45 مليار جنيه -
بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة -
عروض فنية وورش متنوعة احتفالًا بـ«23 يوليو» في المركز الثقافي بطنطا غدًا -
المعارضة تُشيد بأداء «زراعة البرلمان» بسبب «تنمية البحيرات والثروة السمكية» -
بعد مناقشته لمدة عامين.. «النواب» يوافق على «تنمية البحيرات والثروة السمكية» مبدئيًا -
السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن مجلس الشيوخ (التفاصيل) -
«قصور الثقافة» تواصل احتفالاتها بـ«23 يوليو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الداخلية: ضبط 19 طن «خل وكاتشب و مايونيز» منتهية الصلاحية داخل مصنع بالجيزة

Print
الداخلية: ضبط 19 طن «خل وكاتشب و مايونيز» منتهية الصلاحية داخل مصنع بالجيزة الداخلية: ضبط 19 طن «خل وكاتشب و مايونيز» منتهية الصلاحية داخل مصنع بالجيزة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 19 طن منتجات غذائية عبارة عن «خل وكاتشب ومايونيز» منتهية الصلاحية داخل مصنع بالجيزة.
قالت الوزارة في بيان لها مساء الخميس :«في إطار جهود أجهزة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت إدارة مباحث بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط مالك مصنع لإنتاج وتصنيع المواد الغذائية دون ترخيص في أبوالنمرس لقيامه بتصنيع منتجات غذائية«خل وكاتشب ومايونيز» مصنعة من مستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، ووضعه علامات تجارية بأسماء الشركات المعروفة لدى المواطنين وإعادة طرحها للبيع بالأسواق بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
بلغ إجمالى وزن المضبوطات (19 طن و625 كيلو جرام)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين: توافر السلع الأساسية والمقررات التموينية بمراكز ومدن شمال سيناء

التموين: توافر السلع الأساسية والمقررات التموينية بمراكز ومدن شمال سيناء

بعد تحريك الأسعار اليوم.. حملات لمفتشي التموين على محطات الوقود لمتابعة الموقف

بعد تحريك الأسعار اليوم.. حملات لمفتشي التموين على محطات الوقود لمتابعة الموقف

التموين تكشف عن مخزون السكر : يكفى حتى 2022

التموين تكشف عن مخزون السكر : يكفى حتى 2022

«التموين» تحدد المحافظات الأكثر بالمخالفات خلال العيد: القليوبية بالمقدمة والسويس الأقل

«التموين» تحدد المحافظات الأكثر بالمخالفات خلال العيد: القليوبية بالمقدمة والسويس الأقل