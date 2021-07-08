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فرنسا تُعلن استمرار ديشامب حتى 2022

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فرنسا تُعلن استمرار ديشامب حتى 2022 فرنسا تُعلن استمرار ديشامب حتى 2022

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أكد نويل لوجريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن المدير الفني للمنتخب الأول ديديه ديشامب سيستمر في منصبه حتى 2022 والمقررإقامته في قطر، وذلك في تصريحات صحفية.

وقال لوجريت «اجتماعنا حسم الأمفي أقل من 3 دقائق، رغبته ديشامب في البقاء قوية تماما مثل رغبتي»، وأضاف «لدي ثقة لا حدود لها بهذا المدرب، لا جدل في هذا الشأن، هو يملك عقلية الفوز ويتمتع بسجل فريد ومميز، إنه مدرب يحظى بتقدير كبير من لاعبيه، لا كلام عن رحيله أو نهاية حقبة».

وتوقع الكثيرين رحيل ديديه ديشامب بعد الإخفاق في تحقيق كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 وتوديع المنافسة من الدور التمهيدي الأول على يد سويسرا بركلات الترجيح.

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد أكدت على اقتراب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، من قيادة منتخب الديوك خلال الفترة المقبلة استعداداً لخوض مونديال 2022.

وتولي ديديه ديشامب مسئولية تدريب الفرنسي في عام 2012 وتمكن من التتويج بكأس العالم 2018 للمرة الثانية في تاريخ بلاده.

المصرى اليوم

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