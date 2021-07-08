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ب7 ملايين جنيه.. ضبط معدات ومهمات بترولية ومستلزمات طبية في العامرية

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ب7 ملايين جنيه.. ضبط معدات ومهمات بترولية ومستلزمات طبية في العامرية ب7 ملايين جنيه.. ضبط معدات ومهمات بترولية ومستلزمات طبية في العامرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1298 معدات ومهمات بترولية «حلقات ووصلات معدنية وقطع إسطوانية ومواد لاصقة وجلب وجوانات ومضخات وأفيز معدنى»، و940 قطعة مستلزمات طبية متنوعة،و 4776 كرتونة مستلزمات طبية متنوعة منها سائل جل وهاند جل كمامات وقفازات طبية أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بالمخالفة للقانون، وذلك بمخازن إحدى شركات المعدات البترولية والمستلزمات الطبية كائنة بالمنطقة الحرة بالعامرية.

قدرت القيمة والرسوم والغرامة الجمركية بـ 7 مليون و991 الف و615 جنيها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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