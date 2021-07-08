"الدليل التشغيلي" لـ"التعليم" يكشف سيناريوهات استئناف الدراسية حضوريًا

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تصنيف المدارس إلى عدة مستويات وتطبيق نماذج بناءً على أعداد الطلاب

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مسودة الدليل التشغيلي والإشرافي لوزارة التعليم لاستئناف الدراسي للعام الدراسي المقبل 1443.

ووضع الدليل المكون من 44 صفحة سيناريوهات استئناف الدراسة حضوريًا من خلال تصنيف الفصول في المدارس إلى أربعة مستويات (المنخفض والمتوسط والعالي جدًا)، وذلك بناءً على أعداد الطلاب ومستوى تحقيق التباعد الجسدي وفق الاحترازات الصحية المعتمدة في كل فصل، كما يتم تصنيف المدارس بناءً على تصنيف فصول المدرسة باحتساب المتوسط الحسابي لأعداد الطلاب في فصول المدرسة.

وحدد النموذج التشغيلي في المستوى المنخفض حضور جميع الطلاب والمعلمين للمدرسة يوميًا مع تفعيل منصة مدرستي في رفع التكليفات والواجبات ومراجعة الدروس وتقديم الإثراءات التعليمية واستثمار البث التلفازي والرقمي، بينما حدد النموذج التشغيلي في المستوى المتوسط حضور المعلمين جميع الأيام ويتم تقسيم الطلاب في كل فصل أو شعبة إلى مجموعتين A&B

وفي المستوى العالي حدد النموذج حضور المعلمين جميع الأيام ويتم تقسيم الطلاب في كل فصل أو شعبة إلى ثلاث مجموعات A&B&C، بحيث يحضر طلاب كل مجموعة للمدرسة (5 أيام كل ثلاثة أسابيع)، بينما في المستوى العالي جدًا حدد حضور المعلمين جميع الأيام ويتم تقسيم الطلاب في كل فصل أو شعبة إلى أربع مجموعات A,B,C&D، بحيث تحضر مجموعتان في الفترة الصباحية ومجموعتان في الفترة المسائية.

وكانت وزارتا التعليم والصحة قد اتفقتا على تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي لمَن تتجاوز أعمارهم 12 عاماً وذلك استعداداً للعودة الحضورية العام الدراسي المقبل.