أزمة تهدد بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بسبب الحجر الصحى

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال كريج تيلى، مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إن اللاعبين لن يرغبوا في قضاء أسبوعين بالحجر الصحى قبل النسخة المقبلة، لكنه واثق من إقامة البطولة في موعدها المحدد.

ووصل اللاعبون إلى أستراليا هذا العام في وقت مبكر لقضاء 14 يومًا في الحجر الصحى قبل السماح لهم باللعب ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا بالبلاد.

وأوضح تيلى أن اللاعبين خاضوا بطولات في دول لا تفرض إجراءات مشددة، وسيكون من «القسوة» فرض حجر صحى صارم عليهم في بطولة أستراليا في يناير المقبل.

وأضاف في تصريحات إذاعية: «فى محادثاتنا الأولية معهم لا يرحب اللاعبون بالفكرة، لأنهم ببساطة لا يواجهون نفس الظروف في دول أخرى حول العالم».

وتابع: «إذا استمرت الظروف كما هي اليوم ربما لن نتمكن من إقناع اللاعبين بقبول الإجراءات (فى أستراليا)».

وألغيت جائزة أستراليا الكبرى في «فورمولا 1» للسيارات وبطولة العالم للدراجات النارية بولاية فيكتوريا للعام الثانى على التوالى بسبب القيود الصارمة لدخول البلاد.

وأشار تيلى إلى أن بطولات المحترفين اتفقت على تأجيل إعلان الجداول حتى نهاية سبتمبر للسماح لمنظمى بطولة أستراليا بالحصول على إشارة من الحكومة بشأن متطلبات دخول البلاد في يناير.

على جانب آخر، بدا الروسى دانييل ميدفيديف في طريقه للفوز على البولندى هوبرت هوركاتش، الإثنين، وبلوغ دور الثمانية لأول مرة في ويمبلدون للتنس قبل أن تسقط الأمطار ليتوقف اللعب.

لكن هوركاتش هو الذي أطاح بالمصنف الثانى ميدفيديف بعد أن عاد الاثنان لاستكمال مباراتهما التي عطلتها الأمطار، وبلغ دور الثمانية في بطولة كبرى لأول مرة في مسيرته حيث يواجه روجر فيدرر الفائز باللقب ثمانى مرات.

ولم يختلق ميدفيديف، البالغ عمره 25 عامًا، والذى بلغ نهائى أستراليا المفتوحة هذا العام، أي أعذار لتراجع مستواه.

وقال: «ودعت البطولة على كل حال ولا أعرف السبب. إنها واحدة من المرات القليلة التي لا أجد سببًا أو تفسيرًا لعدم تقديمى مباراة جيدة».

وأضاف اللاعب الروسى: «بالنسبة له كانت المهمة ممارسة الضغط وتسديد الإرسال جيدًا. كان هذا الأمر سهلًا بالنسبة له. فعلها بأقل مجهود اليوم».

وكان ميدفيديف، المصنف الثانى عالميًا، يتقدم على هوركاتش بمجموعتين لواحدة، والإرسال في حوزته بالمجموعة الرابعة عندما توقف اللعب بسبب الأمطار بعد أن أمضى اللاعبان ساعتين و25 دقيقة على الملعب رقم اثنين.

لكن هوركاتش (24 عامًا) المصنف 14 بالبطولة، بدا لاعبًا مختلفًا عندما استؤنفت المباراة تحت السقف المغلق بالملعب الرئيسى، وفاز 2-6 و7-6 و3-6 و6-3 و6-3.

وكسر اللاعب البولندى إرسال ميدفيديف عقب استئناف اللعب مباشرة بعدما ارتكب اللاعب الروسى خطأ مزدوجًا في نقطة كسر الإرسال، ثم حافظ هوركاتش على إرساله ليعادل النتيجة بمجموعتين لكل لاعب.

وحصل ميدفيديف على راحة في نهاية المجموعة الرابعة رغم أنه لعب شوطين فقط، لكن الأمور لم تتغير عندما عاد إلى الملعب.

وكسر هوركاتش إرسال اللاعب الروسى مرتين في المجموعة الحاسمة وحسم المواجهة في أول نقطة للفوز بالمباراة عندما سدد ميدفيديف في الشبكة بضربة أمامية.

وقال ميدفيديف ومشاعر الحسرة على وجهه: «حين تكون في المركز الثانى عالميًا فإن الخروج من الدور الرابع نتيجة سيئة. إنها كذلك بالفعل».