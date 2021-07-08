«مذبحة» فى ريال مدريد بأوامر «أنشيلوتى»

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عاد ريال مدريد للتدريبات استعدادًا للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب الإيطالى كارلو أنشيلوتى، الذي يعود للفريق مجددًا بعد فترته الأولى ما بين 2013 و2015، والتى ميّزها الفوز باللقب العاشر في دورى أبطال أوروبا.

ووفقًا لموقع «ديفنسا سنترال» الإسبانى، فإن المدرب الإيطالى يحتاح لحسم مصير 11 لاعبًا على الأقل خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والذى بدأ منقوصًا من لاعبين شاركوا برفقة منتخبات بلدانهم في أمم أوروبا أو كوبا أمريكا، أو سيشاركون في الألعاب الأوليمبية المقبلة.

ويحتاج أنشيلوتى للحسم في مسألة المهاجم البديل للفرنسى كريم بنزيما، إذ يتواجد الإسبانى ماريانو دياز، ذو الأصل الدومينيكانى، والصربى لوكا يوفيتش، العائد من إعارة آنتراخت فرانكفورت.

ومن المتوقع أن يستمر أحدهما في ريال مدريد الموسم المقبل، بينما ستلجأ الإدارة لبيع أو إعارة الآخر لفريق أوروبى.

كما أن مصير الويلزى جاريث بيل، الذي قدم مستوى جيدًا برفقة توتنهام الإنجليزى خلال فترة الإعارة، وبرفقة منتخب ويلز في نهائيات أمم أوروبا «يورو 2020»، لم يُحسم بعد، ولم يعد جاريث بيل اللاعب ذاته الذي لعب تحت قيادة كارلو أنشيلوتى في فترته الأولى، لكن على المدرب حسم مستقبله، والاستفادة القصوى من خدماته في موسمه الأخير.

وأصبح مصير الإسبانى إبراهيم دياز وإيسكو خارج ريال مدريد تقريبًا، فالمدرب الإيطالى لا يضعهما في خططه في الموسم المقبل. ويملك دياز اتفاقًا مع ميلان يقضى بإعارته لموسم جديد مع خيار شراء عقده، فيما يملك ريال مدريد بندًا يتيح إعادة شرائه، بينما رحيل إيسكو سيكون بشكل نهائى نحو الدورى الإيطالى.

ويحتاج ألفارو أودريوزولا لإقناع كارلو أنشيلوتى ببقائه في ريال مدريد، ليكون خيارًا ثانيًا في الظهير الأيمن خلف دانى كارفاخال، أو الرحيل نهائيًا عن ريال مدريد.

وعاد النرويجى مارتين أوديجارد والإسبانى دانى سيبايوس من فترة إعارة لأرسنال، ويتواجدان حاليًا تحت قيادة المدرب الإيطالى لحسم مصيرهما، مع حظوظ أكبر للدولى النرويجى للبقاء في الموسم المقبل، وبيع النجم الإسبانى.

وفى حال رحيل الفرنسى رافائيل فاران فالمدافع خيسوس فاييخو العائد من فترة إعارة قد يبقى في الفريق كخيار رابع في قلب الدفاع، خلف ميليتاو ودافيد ألابا، الوافد الجديد، وناتشو، بينما الحارس الأوكرانى أندرى لونين في طريقه لإعارة جديدة في ظل تواجد الدولى البلجيكى تيبو كورتوا، الذي يُصعب من مهمته في الحصول على دقائق.