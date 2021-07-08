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كشفت تقارير صحفية عن أن هناك توجها من وزارة الرياضة السعودية للسماح للجماهير بدخول الملاعب، خلال الموسم الجديد، دون تحديد نسبة معينة، كما هو معمول به حاليا والمحدد بـ40%.

وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فإن «التوجه أن يكون الدخول للملاعب للمحصنين بجرعتين كاملتين وجرعة واحدة من لقاح كورونا، بالإضافة للمحصن المتعافى خلال مباريات الدورى السعودى».

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العودة ستشكل دخلا اقتصاديا جيدا للأندية الرياضية، التي افتقدت جماهيرها بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد منذ مارس 2020، قبل عودتها في الجولتين الأخيرتين، من منافسات دورى المحترفين السعودى بنسخته الأخيرة، وفق النسبة المحددة من وزارة الرياضة.

وشهدت ملاعب الكرة السعودية عودة الجماهير للمدرجات بنسبة 40% من طاقاتها الاستيعابية بعد غياب طويل عن الحضور بسبب تداعيات جائحة كورونا؛ ما أسهم بإصدار وزارة الرياضة قرارا بتعليق دخول الجماهير منذ الـ7 من مارس 2020.

وبدأت العودة إلى الملاعب في مواجهة المنتخب السعودى مع نظيره منتخب فلسطين، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 ومونديال 2022، التي أقيمت في العاصمة الرياض على ملعب مرسول بارك.

وأصدرت وزارة الرياضة البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية في الموسم الماضى من الدورى، الذي تضمن عددا من الإجراءات الاحترازية المهمة: كالتباعد، ولبس الكمامات، إضافة إلى آلية دخول الجماهير، ومنع التجمعات داخل المدرجات أو عند الأبواب الداخلية والخارجية، وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام به، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات.

كما حدد البروتوكول الفئات التي سيسمح لها بحضور المباريات الرياضية، بأنْ يسمح أولا للمحصن وهو من أكمل الحصول على جرعتين من اللقاح، وثانيا، المحصن جرعة أولى وهو من حصل على جرعة واحدة من اللقاح، وثالثا- المحصن المتعافى وهو من أصيب بالفيروس وتعافى شريطة أن يكون مضى أقل من 6 أشهر منذ إصابته بالفيروس.

وحددت لجنة المسابقات في رابطة الدورى السعودى للمحترفين، يوم الـ12 من شهر أغسطس المقبل، موعدا لبداية الموسم الجديد من الدورى السعودى.