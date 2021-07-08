أخبار عاجلة

"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان" -
كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان -
"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح -
محافظ سوهاج: 1238 مشروعا بقرى «حياة كريمة» بتكلفة 45 مليار جنيه -
بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة -
عروض فنية وورش متنوعة احتفالًا بـ«23 يوليو» في المركز الثقافي بطنطا غدًا -
المعارضة تُشيد بأداء «زراعة البرلمان» بسبب «تنمية البحيرات والثروة السمكية» -
بعد مناقشته لمدة عامين.. «النواب» يوافق على «تنمية البحيرات والثروة السمكية» مبدئيًا -
السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن مجلس الشيوخ (التفاصيل) -
«قصور الثقافة» تواصل احتفالاتها بـ«23 يوليو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الأرجنتين والبرازيل وجهًا لوجه بعد 14 عامًا

Print
الأرجنتين والبرازيل وجهًا لوجه بعد 14 عامًا الأرجنتين والبرازيل وجهًا لوجه بعد 14 عامًا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعود منتخب الأرجنتين لخوض نهائى كوبا أمريكا أمام البرازيل بعد 14 عامًا من النهائى الذي خسره (الألبيسيليستى) في 15 يوليو 2007 بملعب خوسيه إنكارناسيون روميرو في ماراكايبو بفنزويلا.

وبعد الفوز المضنى على كولومبيا بركلات الترجيح، إثر التعادل 1-1 في الوقت الأصلى، يتواجه المنتخبان البرازيلى والأرجنتينى السبت المقبل بملعب ماراكانا في نهائى كوبا أمريكا.

وكان منتخب الأرجنتين هو المبادر بالتقدم بملعب مانى جارينشا عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة السابعة، إلا أن لويس دياز أدرك التعادل للكولومبيين في الدقيقة 61. وتألق الحارس إيميليانو مارتينيز في ركلات الترجيح ليتصدى لثلاث ضربات ويساهم في فوز راقصى التانجو 3-2.

ويسعى منتخب الأرجنتين للظفر بأول لقب منذ 28 عامًا.

وفازت الأرجنتين بكوبا أمريكا 14 مرة، وكانت وصيفة البطل في 14 مناسبة أخرى.

لكن آخر مرة حصل فيها الأرجنتينيون على كوبا أمريكا كانت نسخة 1993 التي أقيمت في الإكوادور، ومنذ ذلك الحين بلغت النهائى أربع مرات لم تحسم أيًا منها لصالحها في أعوام 2004 و2007 و2015 و2016.

من جانبه، أكد المدير الفنى للمنتخب الأرجنتينى، ليونيل سكالونى، بعد فوز فريقه بركلات الترجيح على كولومبيا 3-2 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، أن منتخب بلاده «يستحق» الوصول إلى نهائى كوبا أمريكا، وأن لديه الرغبة في الفوز على البرازيل «المنافس الأبدى».

وقال سكالونى في مؤتمر صحفى: «إن الوصول إلى هنا يتطلب الكثير من العمل، وعلينا أن نستمتع بذلك. لقد بُح صوتى من قول ذلك، لقد عمل اللاعبون على هذا الأمر منذ ما يقرب من 60 يومًا، ويستمرون في المضى قدمًا».

وأضاف: «نعتقد أن الأرجنتينى يجب أن ينافس دائمًا، وكل المباريات صعبة. إنهم يلعبون مع الأرجنتين بطريقة مختلفة، وهذا صعب للغاية».

وذكر سكالونى أن المباراة التي قدمها ميسى أمام كولومبيا تستحق «رفع القبعة»، مضيفًا: «نحن فخورون للغاية به وبزملائه».

وتابع: «فى العادة، أولئك الذين يلعبون النهائى هم من يستحقون ذلك، وأعتقد أن الأرجنتين تستحق الفوز وتستحق الوصول للنهائى، ولاشك لدىَّ في ذلك».

وقال: «سنلعب النهائى أمام منافسنا الأبدى، منافسنا على مدى الحياة، أقوى منتخبين في أمريكا الجنوبية، ونأمل أن يستمتع الناس به. منطقيًا نريد الفوز به، نأمل أن نقدم كل شىء على أرض الملعب، ونلعب مباراة جيدة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات»

شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات»

أولمبياد طوكيو 2020.. فرصة وحيده أمام المنتخب الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية

أولمبياد طوكيو 2020.. فرصة وحيده أمام المنتخب الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

رسالة طوكيو .. تعرف على تفاصيل استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة الأرجنتين

رسالة طوكيو .. تعرف على تفاصيل استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة الأرجنتين