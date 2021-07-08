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رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري

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رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري

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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الإنتاج الحربي المؤجل من الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز والتي تقام على استاد السلام في السابعة مساء.

ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - طارق طه

خط الوسط: رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إيريك تراوري - عمر جابر

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - عبد الله بكري - محمود صابر - محمود حمادة - محمود وادي - محمد حمدي - أحمد توفيق - إبراهيم حسن- علي جبر

المصرى اليوم

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