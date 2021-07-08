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الداخلية توضح حقيقة مصرع 4 مواطنين في ميكروباص بسبب شاب يحمل ثعبان علي طريق الإسكندرية

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الداخلية توضح حقيقة مصرع 4 مواطنين في ميكروباص بسبب شاب يحمل ثعبان علي طريق الإسكندرية الداخلية توضح حقيقة مصرع 4 مواطنين في ميكروباص بسبب شاب يحمل ثعبان علي طريق الإسكندرية

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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات حول مصرع 4 مواطنين في حادث تسبب فيه شاب يحمل ثعابين داخل سيارة «ميكروباص» على طريق الإسكندرية.

وقالت الداخلية في بيان صادر مساء اليوم الخميس: «أن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى إتجاه الإسكندرية- بدائرة مركز شرطة أبوحمص- بمديرية أمن البحيرة بتاريخ 26 يونيو الماضى، بالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين «ميكروباص» بسبب إختلال عجلة القيادة بيد قائد إحداهما وإنحرافها للجزيرة الوسطى حتى إستقرت بالإتجاه المقابل حيث تزامن قدوم السيارة الأخرى بذات الإتجاه مما أدى لإصطدامهما، وأسفر ذلك عن وفاة 4 أشخاص من المركبتين وإصابة 10 آخرين»
وأضافت: «أن ما تم تناوله من إدعاءات في هذا الصدد يأتى في إطار نهج الأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات في أوساط الرأى العام.

المصرى اليوم

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