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القنصل الروسي : قرار بوتين رفع حظر الطيران خطوة مهمة لاستئناف الرحلات إلى

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القنصل الروسي : قرار بوتين رفع حظر الطيران خطوة مهمة لاستئناف الرحلات إلى مصر القنصل الروسي : قرار بوتين رفع حظر الطيران خطوة مهمة لاستئناف الرحلات إلى

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قال فيكتور باييف القنصل الروسي العم بالغردقة، إن قرار الرئيس بوتين بتوقيع مرسوم رئاسي برفع حظر الطيران خطوة مهمة لاستئناف الرحلات الجوية للغردقة وشرم الشيخ.


أضاف «باييف»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تتبقي الأمور والخطوات التكنيكية بين شركات الطيران لتحديد موعد أولى الرحلات، مبديا سعادته بالقرار لعودة السائحون الروس لمنتحعات البحر الأحمر بعد التأكد من إجراءات الأمن والسلامة في مطاري الغردقة وشرم الشيخ.


وكشفت مصادر ملاحية، أن الأيام المقبلة ستشهد وصول وفد روسي للقاهرة لتوقيع بروتوكول استئناف الرحلات الجوية الروسية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، وذلك مع مسؤولي سلطة الطيران المدني المصري، وإنهاء إجراءات استخراج التصاريح الخاصة بالأفراد الروس الذين سيتابعون إجراءات السفر والوصول للسائحين الروس بمطاري الغردقة وشرم الشيخ.

المصرى اليوم

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