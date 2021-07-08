أخبار عاجلة

محافظ سوهاج: 1238 مشروعا بقرى «حياة كريمة» بتكلفة 45 مليار جنيه -
بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة -
عروض فنية وورش متنوعة احتفالًا بـ«23 يوليو» في المركز الثقافي بطنطا غدًا -
المعارضة تُشيد بأداء «زراعة البرلمان» بسبب «تنمية البحيرات والثروة السمكية» -
بعد مناقشته لمدة عامين.. «النواب» يوافق على «تنمية البحيرات والثروة السمكية» مبدئيًا -
السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن مجلس الشيوخ (التفاصيل) -
«قصور الثقافة» تواصل احتفالاتها بـ«23 يوليو» -
بث مباشر الأهلي (0) الانتاج الحربي (0) ..لحظة بلحظة -
مروان محسن يقود تشكيل الأهلي أمام الانتاج الحربي -
"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تخصصوا في السرقات بالاكراة .. الداخلية تعلن أخطر عصابة في البحيرة ..(التفاصيل)

Print
تخصصوا في السرقات بالاكراة .. الداخلية تعلن أخطر عصابة في البحيرة ..(التفاصيل) تخصصوا في السرقات بالاكراة .. الداخلية تعلن أخطر عصابة في البحيرة ..(التفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل ضبط أخطر عصابة في البحيرة، تخصصت في سرقة المواطنين بالاكراة.

تلقي ضباط مركز شرطة بدر فب البحيرة بلاغا «سائق وتباع» بأنهما أثناء إستقلالهما سيارة نقل قيادة الأول بدائرة المركز متوجهان لمحل إقامتهما في القليوبية عقب إنتهائهما من شراء كمية من الدواجن من إحدى المزارع، فوجئا بقيام سيارتين نقل بإعتراض طريقهما وترجل منهما 4 أشخاص «ملثمين»، وإقتيادهما لخارج السيارة تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزة 2 من المتهمين وقيامهم بالإستيلاء على سيارتهما بحمولتها وبداخلها مبلغ مالى وهاتف محمول خاص بأحد المبلغين كرهاً عنهما ولاذوا بالهرب .
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص ،مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، كما أضافت التحريات بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فـى مجال السرقات بالإكراه.
عقب تقنين الإجراءات وتنسيقاً مع مديريتى أمن (القاهرة – الجيزة) تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى من متحصلات إرتكاب الواقعة والسيارة المستولى عليها والسيارتين المُستخدمتين فـى الواقعة أحداهما مُبلغ بسرقتها في منيا القمح بالشرقية وإعترفوا بسرقتها بأسلوب المغافلة، والأخرى ملك أحد المتهمين والأسلحة المُستخدمة فـى الواقعة و2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية.

كما أضافوا بقيامهم ببيع حمولة السيارة لبعض التجار المترددين على بعض الأسواق بنطاق دائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وتقاسمهم ثمنها فيما بينهم وإنفاقهم تلك المبالغ على متطلباتهم الشخصية وتخلصهم من الهاتف المحمول الخاص بالـمُبلغ الثانى بإلقائه بالطريق العام ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ سوهاج: 1238 مشروعا بقرى «حياة كريمة» بتكلفة 45 مليار جنيه

محافظ سوهاج: 1238 مشروعا بقرى «حياة كريمة» بتكلفة 45 مليار جنيه

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة

عروض فنية وورش متنوعة احتفالًا بـ«23 يوليو» في المركز الثقافي بطنطا غدًا

عروض فنية وورش متنوعة احتفالًا بـ«23 يوليو» في المركز الثقافي بطنطا غدًا

المعارضة تُشيد بأداء «زراعة البرلمان» بسبب «تنمية البحيرات والثروة السمكية»

المعارضة تُشيد بأداء «زراعة البرلمان» بسبب «تنمية البحيرات والثروة السمكية»