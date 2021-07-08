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التقى الفريق أول، محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من الضباط المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل مع القادة على كافة المستويات لإرساء الدعائم والأسس التي تسهم في مواصلة عطاء القوات المسلحة جيلاً بعد جيل.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتهنئة الرئيس، عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة والتى تعتبر مسؤولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة في أعناقهم من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

كما أشار إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنة القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، وأن القوات المسلحة بما تمتلكه من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة في كافة التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري العظيم.

وأوصى الفريق أول محمد زكي القادة والضباط بمواصلة البحث والإطلاع في مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التي تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل، والتمسك بالانضباط العسكري والمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية لتظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجاً فريداً للانضباط والالتزام.

وأدار القائد العام حواراً مع القادة والضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا، وطالبهم بإستمرار الإرتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.