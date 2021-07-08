أخبار عاجلة

محافظ سوهاج: 1238 مشروعا بقرى «حياة كريمة» بتكلفة 45 مليار جنيه -
بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة -
عروض فنية وورش متنوعة احتفالًا بـ«23 يوليو» في المركز الثقافي بطنطا غدًا -
المعارضة تُشيد بأداء «زراعة البرلمان» بسبب «تنمية البحيرات والثروة السمكية» -
بعد مناقشته لمدة عامين.. «النواب» يوافق على «تنمية البحيرات والثروة السمكية» مبدئيًا -
السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن مجلس الشيوخ (التفاصيل) -
«قصور الثقافة» تواصل احتفالاتها بـ«23 يوليو» -
بث مباشر الأهلي (0) الانتاج الحربي (0) ..لحظة بلحظة -
مروان محسن يقود تشكيل الأهلي أمام الانتاج الحربي -
"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

التحالف الإسلامي ينظّم محاضرة حول شبهات الجماعات الإرهابية

Print
التحالف الإسلامي ينظّم محاضرة حول شبهات الجماعات الإرهابية التحالف الإسلامي ينظّم محاضرة حول شبهات الجماعات الإرهابية
قدمها أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود د. إبراهيم الميمن

التحالف الإسلامي ينظّم محاضرة حول شبهات الجماعات الإرهابية

نظّم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض اليوم، محاضرة بعنوان "شبهات الجماعات الإرهابية ودورها في جذب الشباب" قدمها أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور إبراهيم بن محمد الميمن.
جاء ذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف.

وطُرحت خلال المحاضرة الشبهات التي تتبعها الجماعات الإرهابية في جذب الشباب نحو التطرف العنيف والإرهاب، وكيفية استغلالهم لتنفيذ عملياتهم الإجرامية، والتطرق إلى بنود أساسية عدة تتبعها هذه الجماعات الإرهابية ومنها مبادئهم في قواعد التكفير والجرأة عليه والحكم بغير ما أنزل الله.

تأتي المحاضرة في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش المعنيّة بالمجال الفكري الذي يُعّد أحد مجالات عمل التحالف الإسلامي وهي "المجال الفكري والمجال الإعلامي ومجال تمويل الإرهاب والمجال العسكري".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان"

"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان"

كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان

كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان

"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح

"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح

"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة

"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة