«الشباب» تطلق «جمل مركزك» استعدادًا للعيد القومي لمحافظة القليوبية

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أطلق الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية إشارة البدء في مبادرة جديدة تحمل اسم «جمل مركزك» والتى تقام من خلال ترشيح مديرى إلإدارات الفرعية لخمس من المراكز على أن تشمل الأعمال دهانات أو تشجير وذلك خلال ١٠ ايام من اليوم «الخميس» والتأكيد على استعداد وتجهيز المراكز لافتتاحات التي تتم خلال الشهر القادم مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة وكيل وزارة الشباب والرياضة، الخميس، للوقوف على ماتم إنجازة من الخطة الإستثمارية الماضية ومناقشة الجديد في الخطة القادمة بقاعة مديرية الشباب ببنها.

بدأ «الصبروط» بتوجيه الشكر لمديري الإدارات على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية وتحفيزهم للمثابرة على العمل بشكل أوسع وكرم أعضاء لجنة الاستثمار بالمديرية وهم كلا من وليد فرماوى وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للشباب، وسلوى عبدالمجيد مدير إدارة التفتيش المالى والادارى، والمهندسة شيماء عاصم مدير الإدارة الهندسية، وعبدالرحيم على مدير إدارة المالية، وايمن سعيد مدير إدارة الشؤون القانونية، ومحمود شعبان معاون المدير العام للرياضة لما بذله من جهد وإنجاز رائع في العام المالى الماضى.

وشمل التكريم ايضا رئيس مجلس إدارة مركز شباب شبرا البلد وأمين الصندوق لما بذلوه من جهد في تطوير مركز شباب شبرا البلد واحداث نقلة نوعية بالمركز تخدم اهالي شبرا.

وناقش «الصبروط» مع القيادات الشبابية تنفيذه المتابعات اليومية لمراكز الشباب، ومراجعة تسديد العضويات بالمراكز والأندية، وايضا ما تم من إجراءات خاصة بادراج مبادرة ٧ الصبح و٥ مساءا ضمن الخطط الشهرية، والتنبيه على الإدارة الهندسية ومدير إدارة شباب شبين القناطر بإعداد تقرير اسبوعى عن مبادرة حياة كريمة وما تم من أعمال .

كما شدد على متابعة حمامات السباحة بالمراكز والأندية وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتأكيد على وجود منقذين على مستوى عالى من الكفاءه ومراجعة وصلات الكهرباء حفاظا على سلامة المترددين