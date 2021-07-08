الداخلية: مقتل 2 من العناصر الخطرة مع تبادل اطلاق نيران مع الشرطة في الدقهلية

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لقي 2 من العناصر الاجرامية مصرعهما، في تبادل اطلاق نيران مع قوات الشرطة في الدقهلية، والقت الاجهزة الامنية القبض على متهم ثالث، وتم اخطار النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثتي المتهمين عقب عرضهما على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

كان اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام، قد وجه بسرعة ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الهاربة، وذوي النشاط الإجرامي بنطاق بحيرة المنزلة بالدقهلية، والمراكز المتاخمة لها، فقد وردت معلومات لمجموعات العمل المشكله، والتي تفيد اختباء كلاً من «عاطل»- 27 سنه- والسابق اتهامه في عدد من القضايا والمحكوم عليه بالسجن 30 سنة فـى 5 جنايات، وشقيقه «عاطل»- 20 سنه- والسابق إتهامه فـى عدد من القضايا ومطلوب ضبطهما وإحضارهما فـى قضية (قتل) واختبائهما بمنطقة بدائرة قسم جمصه، ووكذا إختباء «عاطل»- 26 سنه- والسابق إتهامه فـى عدد من القضايا والمطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية (سرقة بالإكراه).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الاول والثاني بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركه مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بالدقهلية ومجموعات قتالية من الأمن المركزي ولدي إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعهما إثر إصابتهما بعدة أعيرة نارية متفرقة، وعُثر بجوار جثتيهما على2 بندقية آلية وعدد من الطلقات كما تم استهداف الثالث أمكن ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وتولت النيابة التحقيق .