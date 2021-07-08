عاطل يقتل شقيقه لمعاتبته على ضرب والدتهما بالغربيه

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أقدم عاطل في طنطا بالغربية على قتل شقيقه بسلاح أبيض بعد أن نشبت بينهما مشاجرة، على خلفية تعدى المتهم على والدتهما بالضرب لرفضها إعطاءه أموالاً، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية بنشوب مشاجرة بمنطقة ترعة الشيتى ووفاة أحد الأشخاص.

أكدت التحريات نشوب مشاجرة بين شقيقين بسبب خلافات بينهما، وقام أحدهما بطعن الثاني بسكين وتوفي في الحال، بعدما تدخل المجني عليه للدفاع عن والدته بعد قيام شقيقه بضربها لرفضها إعطاءه أموالا، تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة