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الانسحابات تتواصل فى سباق فرنسا للدراجات

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الانسحابات تتواصل فى سباق فرنسا للدراجات الانسحابات تتواصل فى سباق فرنسا للدراجات

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أعلن بطل العالم السابق السلوفاكي بيتر ساجان انسحابه من سباق فرنسا الدولي للدراجات قبل انطلاق المرحلة الـ12 في وقت لاحق اليوم الخميس، وذلك في ظل معاناته من إصابة في الركبة تعرض لها خلال حادث تصادم في المرحلة الثالثة من السباق الفرنسي.

وكشف ساجان عن قراراه قائلا: إنه قرار صعب، بعدما تورمت ركبتي مجددا وصعوبة أن أحني ركبتي بشكل صحيح.

وأضاف ساجان أنه سيرتاح لعدة أيام ثم سيستعد لأولمبياد طوكيو التي تنطلق في 23 يوليو الجاري.

وفاز ساجان (31 عاما)، 3 مرات من قبل بلقب سباق الطريق في بطولة العالم بين عامي 2015 و2017.

وتضمنت قائمة المنسحبين من تور دو فرانس السلوفيني بريموش روجليك وصيف النسخة الماضية والألماني توني مارتين بطل العالم السابق لسباقات عكس عقارب الساعة والهولندي ماثيو فان دير بويل.

المصرى اليوم

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