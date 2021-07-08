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الخطيب يستقبل وفد جامعة بني سويف بمقر الأهلي بالجزيرة

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الخطيب يستقبل وفد جامعة بني سويف بمقر الأهلي بالجزيرة الخطيب يستقبل وفد جامعة بني سويف بمقر الأهلي بالجزيرة

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استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى ظهر اليوم بمقر الجزيرة وفدا من جامعة بني سويف برئاسة الدكتور أسامة سعيد عبدالصادق، عميد كلية التجارة، وذلك لتقديم التهنئة لمجلس الإدارة على الإنجازات التي حققها النادي في الفترة الأخيرة.

وقام الوفد بتقديم درع للكابتن محمود الخطيب تقديراً لدوره الكبير في رفع اسم النادي الأهلي والرياضة المصرية في المحافل الخارجية.

وطلب وفد الجامعة من رئيس النادي الأهلي الموافقة على تعزيز سبل التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، بما يخدم قاعدة الشباب الكبيرة في بني سويف وبين طلاب الجامعة بشكل عام.

وفي ختام الزيارة، قام الكابتن الخطيب بتقديم درع النادي وقميص الفريق الأول لكرة القدم إلى وفد الجامعة الذي ضم أيضًا، الدكتور معاذ الشاهد، المشرف العام على النشاط الطلابي بالكلية، وأبوالقاسم جابر، مسؤول النشاط الرياضي، ومحمود سامح، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية التجارة.

المصرى اليوم

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