أخبار عاجلة

محافظ المنوفية يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الشهداء -
محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية وتوزيع اللحوم علي الفقراء -
دراسة تكشف: عَرض واحد يثبت الإصابة بـ«كوفيد 19» بعد تلقي جرعتي اللقاح -
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنهاجم علنًا ​​أو سرًا كل خرق يأتي من لبنان -
"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح -
"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة -
تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema على قمري نايل سات وعرب سات -
حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالشرقية -
محافظ الشرقية ووكيل وزارة الأوقاف يوزعان 4 أطنان لحوم أضاحي على الأسر الفقيرة -
ضمن مشروع حدائق الفسطاط.. رئيس الوزراء يتفقد موقع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الأهلي يعرض 3 لاعبين للبيع.. وودراسة عروض ديانج لإنعاش خزينة النادي

Print
الأهلي يعرض 3 لاعبين للبيع.. وودراسة عروض ديانج لإنعاش خزينة النادي الأهلي يعرض 3 لاعبين للبيع.. وودراسة عروض ديانج لإنعاش خزينة النادي

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قررت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى عرض الثلاثى محمد محمود ومروان محسن ومحمود وحيد، للبيع النهائى على أن يتراوح بيعهم ما بين مليون ونصف المليون ومليونى جنيه، كما قررت وضع ناصر ماهر في صفقة تبادلية مع صفقة جديدة.

من ناحية أخرى، يقوم موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بدراسة ملف اللاعبين الأجانب الراحلين عن صفوف الأهلي، وقالت مصادر إن المدرب يرغب في الاستغناء عن عدد من اللاعبين الأجانب بهدف توفير مكان لصفقة أجنبية جديدة تدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، منهم والتر بواليا وجونيور أجايي.

كما تدرس إدارة النادي الأهلي رحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق بهدف إنعاش خزينة النادي الأهلي، خاصة أن وكيل اللاعب قدم عدة عروض في الدوري التركي ودول الخليج، ليكون من ضمن اللاعبين الراحلين عن النادي الأهلي في الموسم 2021 و2022.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على أسعار الذهب في لبنان

تعرف على أسعار الذهب في لبنان

استقرار وترقب.. أسعار الذهب في الجزائر اليوم

استقرار وترقب.. أسعار الذهب في الجزائر اليوم

استقرار وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 25 يوليو 2021

استقرار وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 25 يوليو 2021

أحمد موسى عن أسعار فندق الماسة بالعلمين : «غالية جدا وليها زبونها»

أحمد موسى عن أسعار فندق الماسة بالعلمين : «غالية جدا وليها زبونها»