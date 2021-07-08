الأهلي يعرض 3 لاعبين للبيع.. وودراسة عروض ديانج لإنعاش خزينة النادي

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قررت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى عرض الثلاثى محمد محمود ومروان محسن ومحمود وحيد، للبيع النهائى على أن يتراوح أسعار بيعهم ما بين مليون ونصف المليون ومليونى جنيه، كما قررت وضع ناصر ماهر في صفقة تبادلية مع صفقة جديدة.

من ناحية أخرى، يقوم موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بدراسة ملف اللاعبين الأجانب الراحلين عن صفوف الأهلي، وقالت مصادر إن المدرب يرغب في الاستغناء عن عدد من اللاعبين الأجانب بهدف توفير مكان لصفقة أجنبية جديدة تدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، منهم والتر بواليا وجونيور أجايي.

كما تدرس إدارة النادي الأهلي رحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق بهدف إنعاش خزينة النادي الأهلي، خاصة أن وكيل اللاعب قدم عدة عروض في الدوري التركي ودول الخليج، ليكون من ضمن اللاعبين الراحلين عن النادي الأهلي في الموسم 2021 و2022.