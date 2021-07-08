بث مباشر .. الأهلي والمقاولون في الدوري المصري

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يخوض الأهلي المصري مباراة مهمة في بطولة الدوري المصري اليوم الخميس عندما يحل ضيفا على فريق المقاولون في التاسعة مساء على استاد بترو سبورت، المؤجلة من الأسبوع الـ26 ضمن منافسات المسابقة.

ويسعى الأهليٕ لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث والمضي في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

يدخل الأهلي مباراة المقاولون اليوم وفي رصيده 45 نقطة جمعها من21 مواجهة بعدما حقق الفوز في 13 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- الزمالك- إنبي- المصري -الاتحاد- سموحة».

وتعادل في 6 مواجهات أمام «وادي دجلة- البنك الأهلي- بيراميدز- الجونة- الزمالك- بيراميدز» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

ويعتبر الأهلي اليوم صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 16 هدفًا.

فيما يدخل المقاولون العرب مباراة اليوم برصيد 29 نقطة جمعها من 26 مباراة بعدما حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر في 11 مباراة.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق، لمباراة المقاولون العرب، وضمت 21 لاعبا هم:

محمد الشناوي ومحمود وحيد، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف، وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.