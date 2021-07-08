مصر ترفع حالة الاستنفار لمتابعة مناسيب مياه نهر النيل

★ ★ ★ ★ ★

"لجنة الإيراد" ترصد معدلات سقوط الأمطار بالمنابع

أكدت وزارة الري المصرية اليوم (الخميس)، باستمرار رفع حالة الاستنفار في إدارات الوزارة بالمحافظات كافة لمتابعة مناسيب المياه في نهر النيل.

وذكر وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، خلال اجتماع للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وبين "عبدالعاطي" أن الوزارة حريصة على التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة وتلبية الاحتياجات المائية كافة للموسم الزراعي الحالي ولجميع المنتفعين.

وشدد على ضرورة الاستمرار في رصد كل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بهدف الحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حُسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.