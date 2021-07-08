«حاول التعدي جنسيًا على سيدة».. السجن المشدد ٥ سنوات لخفير بقنا

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قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة بامانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى، الخميس، بالسجن المشدد ٥ سنوات لخفير نظامى بتهمة محاولة التعدى جنسيا على ربة منزل بمركز قنا.

تعود أحداث القضية لشهر يناير الماضى عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارا من المدعوة «شيرين. ع. م» ربة منزل ومقيمة في منطقة الصالحية بمركز قنا بقيام المدعو «حمدى .ك. م» ٤٦ سنة خفير نظامى بمركز شرطة قنا ومقيم بذات العنوان بمحاولة التعدى جنسيا عليها أثناء تواجدها بمفردها بالمنزل.

كشفت تحريات الرائد محمد مغربى رئيس مباحث مركز شرطة قنا قيام المتهم باستغلال عدم تواجد زوج المجنى عليها بالمنزل مستغلا قرابته به وذهب لمنزلها وحاول الاعتداء عليها جنسيا بعد أن قام بالامساك بها من يديها محاولا شل حركتها وطرحها على حائط المنزل ممسكا ببعض أجزاء من جسدها محاولا الاعتداء الجنسى عليها إلا أنها قاومته، وقامت بالصراخ حتى سمعها جيرانها، ففر هاربا فتم ضبطه وإحالته للنيابة فقررت إحالته للمحكمة فقضت بالحكم السابق.