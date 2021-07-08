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تفحم شاب على يد كتيبة من 4 سيدات بحلوان ..تفاصيل

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تفحم شاب على يد كتيبة من 4 سيدات بحلوان ..تفاصيل تفحم شاب على يد كتيبة من 4 سيدات بحلوان ..تفاصيل

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عثرت اجهزت الامن بالقاهرة على جثة شاب فى العقد الرابع من العمر متفحمة بمنطقة التبين ،كشفت التحقيقات أن المجنى عليه تشاجر مع خطيبته وبعدها تم العثور على الجثة محترقة .

البداية كانت بورود بلاغ للمقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة التبين من أحد الشباب، بتشاجر صديقه بمدينة حلوان في منزل خطيبته وفارق الحياة بعدها ، بالانتقال والفحص عثرت المباحث على جثة الشاب محترقة ،توجهت قوة من القسم لمكان البلاغ وعثر الشاب وقد فارق الحياة ،ضبطت اجهزة الامن 4 سيدات تواجدن فى مكان الحادث وجارى مناقشتهم حول الواقعة .

المصرى اليوم

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