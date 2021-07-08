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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 10825 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10825 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 10825 نقطة
بتداولات بلغت 10.8 مليارات ريال لأكثر من 300 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضًا 133.54 نقطة ليقفل عند مستوى 10825.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 154 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اتحاد الخليج الأهلية، وأنابيب، والخريف، واليمامة للحديد، وسويكورب وابل ريت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات إن آي إس، ومجموعة فتيحي، وبترو رابغ، وعطاء، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.94% و3.78%.

وكانت أسهم شركات سويكورب وابل ريت، ودار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، وكيمانول هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الفخارية، والراجحي، والعمران، وسابك، وكيمانول هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 101.37 نقاط ليقفل عند مستوى 23140.26 نقطة، وبتداولات بلغت 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 215 ألف سهم تقاسمتها 964 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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