خلال موسم 2021 - 2022 .. الاتحاد السعودي للفروسية يعلن عن إقامة 69 بطولة

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16 بطولة دولية في مقدمتها كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل

أعلن الاتحاد السعودي للفروسية البرنامج الزمني لبطولات وسباقات موسم 2021 - 2022م والذي تضمن 69 بطولة منها 16 بطولة دولية شملت خمس رياضات قفز الحواجز، القدرة والتحمل، التقاط الأوتاد، الماراثون والرماية من على ظهر الخيل .

ويستهل اتحاد الفروسية موسمه ببطولة كأس اليوم الوطني والتي ستنطلق في 22 و23 سبتمبر المقبل تزامناً مع احتفالات المملكة بيومها الوطني.

وشهد البرنامج زيادة في عدد البطولات وتنوعها والاهتمام بالرياضات الجديدة كرياضة الرماية من على ظهر الخيل والتي كانت انطلاقتها الموسم الماضي ببطولتين وتم زيادتها الى سبع بطولات هذا الموسم.

ويضم البرنامج أيضاً بطولات دولية كبرى أبرزها سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل والذي يعد أغلى سباق في العالم في فئته والمقرر إقامته بمحافظة العلا يوم 29 يناير 2022م، بالإضافة إلى بطولتي الأربع والخمس نجوم الأعلى تصنيف في رياضة قفز الحواجز والتي ستقام في الرياض ديسمبر المقبل.

من جهته قدم الأمير عبدالله بن فهد آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية شكره للقيادة الحكيمة وقال: "أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على الدعم الكبير والاهتمام الذي نحظى به في قطاع الرياضة بشكل عام وفي الفروسية بشكل خاص".

وشدد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية على أن المتابعة المستمرة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية وتذليل كافة الصعوبات أسهمت في إقامة عدد كبير من البطولات المحلية والدولية في مختلف رياضات الفروسية التي يشرف عليها الاتحاد.

مشيراً إلى أن اتحاد الفروسية حرص على اعتماد برنامج زمني للسباقات والبطولات يشمل جميع الرياضات وقال: "اخترنا توزيع البطولات وزيادة عددها واختيار مواعيد مناسبة حتى نضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من الفرسان بالإضافة إلى زيادة عدد البطولات الدولية لنعطي جميع الفرسان فرصة الاحتكاك والمشاركة في البطولات الدولية".