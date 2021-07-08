"الزكاة " تتلقى 11 ألف طلب للالتحاق ببرنامج "بناء الكفاءات"

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في جميع التخصصات الثمانية المعلن عنها في يونيو الماضي

تلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 11 ألف طلب للالتحاق ببرنامج "بناء الكفاءات" في نسخته الرابعة في جميع التخصصات الثمانية المعلن عنها في يونيو الماضي.

وبدأت الهيئة في مرحلة فرز المتقدمين بعد انتهاء الفترة الخاصة باستقبال طلبات الالتحاق التي بدأت في الثاني من يونيو الماضي وانتهت قبل ثلاثة أيام، وذلك تمهيداً للإعلان عن النتائج النهائية في الـ 19 أغسطس المقبل من العام الجاري، قبل انطلاق البرنامج في الـ 12 سبتمبر؛ حيث يستمر لمدة عام كامل.

ويُعد برنامج بناء الكفاءات أحد البرامج الأكاديمية التي تنفذها أكاديمية الهيئة، والتي تُعنى ببناء المعارف والمهارات في مجال إدارة وتنظيم الزكاة والضريبة والجمارك، حيث يتيح للخريجين فرصة التأهيل المهني في عدد من مسارات التدريب التي يقدمها، وهي: العمليات، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، والتحليل والمخاطر، بالإضافة إلى الأنظمة التقنية والرقمنة، ورأس المال والبشري، والاستراتيجية والتطوير، والتواصل المؤسسي.

ويوفر البرنامج العديد من الحوافز التدريبية والمالية للمتدربين الملتحقين به، أبرزها حضور برامج تدريبية بالتعاون مع "جامعة وارتون الأمريكية" التي تعد من أفضل 10 جهات للتعليم القيادي في العالم، كما يقدم البرنامج للمتدرب تأمين طبي له وأفراد أسرته، وتسجيله في التأمينات الاجتماعية، وإجازة سنوية، بالإضافة إلى مكافأة مالية شهرية للمتدرب.