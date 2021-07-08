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محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية وتوزيع اللحوم علي الفقراء
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الأحد 25 يوليو 2021 05:56 مساءً
دراسة تكشف: عَرض واحد يثبت الإصابة بـ«كوفيد 19» بعد تلقي جرعتي اللقاح
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الأحد 25 يوليو 2021 05:55 مساءً
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنهاجم علنًا أو سرًا كل خرق يأتي من لبنان
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الأحد 25 يوليو 2021 05:49 مساءً
"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح
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الأحد 25 يوليو 2021 05:47 مساءً
"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:47 مساءً
تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema على قمري نايل سات وعرب سات
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:41 مساءً
حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالشرقية
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الأحد 25 يوليو 2021 05:40 مساءً
محافظ الشرقية ووكيل وزارة الأوقاف يوزعان 4 أطنان لحوم أضاحي على الأسر الفقيرة
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:40 مساءً
ضمن مشروع حدائق الفسطاط.. رئيس الوزراء يتفقد موقع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:40 مساءً
"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:32 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مشاهد من مكان إطلاق الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 08 يوليو 2021 03:06 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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