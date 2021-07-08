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محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية وتوزيع اللحوم علي الفقراء
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الأحد 25 يوليو 2021 05:56 مساءً
دراسة تكشف: عَرض واحد يثبت الإصابة بـ«كوفيد 19» بعد تلقي جرعتي اللقاح
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الأحد 25 يوليو 2021 05:55 مساءً
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنهاجم علنًا أو سرًا كل خرق يأتي من لبنان
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الأحد 25 يوليو 2021 05:49 مساءً
"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح
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الأحد 25 يوليو 2021 05:47 مساءً
"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:47 مساءً
تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema على قمري نايل سات وعرب سات
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:41 مساءً
حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالشرقية
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الأحد 25 يوليو 2021 05:40 مساءً
محافظ الشرقية ووكيل وزارة الأوقاف يوزعان 4 أطنان لحوم أضاحي على الأسر الفقيرة
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:40 مساءً
ضمن مشروع حدائق الفسطاط.. رئيس الوزراء يتفقد موقع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:40 مساءً
"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:32 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
غزة.. ابتكار روبوت للاستخدامات الخطيرة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 08 يوليو 2021 02:59 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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