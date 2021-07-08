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جامعة الفيوم تعلن قرب الانتهاء من بناء مستشفى جامعي للقلب والصدر

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جامعة الفيوم تعلن قرب الانتهاء من بناء مستشفى جامعي للقلب والصدر جامعة الفيوم تعلن قرب الانتهاء من بناء مستشفى جامعي للقلب والصدر

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صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة بصدد الانتهاء من إنشاء مستشفى جامعي جديد للقلب والصدر، جاء ذلك خلال استقبال سيادته للأستاذ بدر عثمان، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التخطيط والمتابعة الاقتصادية، والدكتورة ياسمين على، أخصائي تخطيط بالوزارة، بحضور أيمن حلبة، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد محمد صفاء الدين، مدير عام المستشفيات الجامعية، وميساء السيد عليوة، مدير عام الادارة العامة للتخطيط والمتابعة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والمهندس وليد باتع، الإدارة الهندسية بالجامعة.

أوضح الدكتور أحمد جابر شديد أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المحاور شملت الدعم المالي والموقف الإنشائي للمستشفى الجامعي الجديد للقلب والصدر والجدول الزمني المقترح للانتهاء من التصميمات والرسومات الداخلية والتشطيبات الهندسية، بالإضافة إلى التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة وكذلك تم مناقشة التكلفة المبدئية المقترحة للبنية التحتية وإجراءات شراء أجهزة القسطرة والأشعة المقطعية والمولدات وشبكات الأكسجين وعدد آخر من المعدات.

وأكد أن جامعة الفيوم تمتلك الكوادر البشرية والمادية والإمكانات التي تمكنها من الانتهاء من مستشفى القلب والصدر في أسرع وقت ممكن.

تجدر الإشارة أن وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قام بزيارة مبنى المستشفى الجامعي للقلب والصدر للمتابعة الميدانية والوقوف على آخر مستجدات الموقف الإنشائي للمبنى.

المصرى اليوم

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