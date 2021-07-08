تقنية الرائحة الرقمية.. هل نشم رائحة المشاهد السينمائية في المستقبل القريب؟

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تطور جديد في تكنولوجيا السينما، يمكنه دعم طفرة الـ3D المعنية بنقل المشاهدين للعيش داخل واقع الفيلم والانغماس في مشاهده بشكل حسي وعصبي؛ إذ أعلنت شركة Illusion الروسية عن تكنولوجيا فريدة تتيح «رائحة رقمية» أشبه بالموسيقى التصويرية المصاحبة للمشاهد لتهيئة الأجواء أثناء مشاهدة الأفلام السينمائية.

عبر جهاز رقمي اشبه بمكبر صوت بلوتوث أطلق عليه مصمموه اسم «أروما» اسم يمكن تهيئة الأجوء لمشاهدة الأفلام والانتقال إلى واقع كل مشهد؛ هنا رائحة خبز طازج أخرجته إحدى الفلاحات لتوه من الفرن أو كوبًا من القهوة، وهنا رائحة نسيم بحر أو عبير زهور، وهنالك رائحة نشوب حريق؛ فآلية نشر الرائحة الرقمية ستنقلك حسيًا وعصبيًا إلى واقع الفيلم، لتعيش المشاهد بدلًا من أن تشاهدها.

و تعمل التقنية الجديدة «أروما» عبر آلية رقمية خزن عليها المطورون بيانات كم هائل من الأفلام وتحويلها إلى رائحة يتم بثها عبر جهاز اشبه بالبولوتوث؛ إذ يشير مصمموا الجهاز الجديد إلى أنهم قاموا بتحديد مجموعة من الروائح الأساسية الطبيعية الملائمة لمعظم المشاهد التي يمكن رؤيتها في الأفلام.

وحسبما نقله موقع «روسيا الوم» عن البروفيسور، إيليا فيناتوف، المسؤولة عن فريق الباحثين، المطورين للتكنولوجيا الجديدة، تشبه هذه التقنية تكنولوجيا السينما التصويرية والمصاحبة للمشاهد، حيث سيصبح مستقبل السينما مُرفقًا بروائح طبيعية أشبه تنقل واقع المشاهد.

وأكدت فيناتوف أن المستقبل القريب للسينما سيمكننا من أن نشتم رائحة المشاهد؛ إذ ستتسح التقنية الروسية الجديدة الإحساس بكل مشهد عبر تهيئتنا عصبيًا لعيش المشهد عبر اشتمام رائحته؛ هنا رائحة نسين بحر تدعونا للاسترخاء، وهنا رائحة كوبًا من القهوة أو خبز خرج لتوه من الفرن، وهنالك رائحة نشوب حريق.

ووفق بوفيسور فيناتوف من المعتزم أن يكون هناك برنامج خاص للأفلام سيرسل إشارات إلى الجهاز ليوزع الرائحة المعنية في اللحظات المناسبة، حيث تخطط الشركة لاستخدام الشبكات العصبونية الاصطناعية لإدارة هذه العملية.