«يويفا» يبدأ إجراءات انضباطية ضد إنجلترا

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بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إجراءات انضباطية ضد إنجلترا اليوم الخميس بسبب تسليط آشعة الليزر على حارس الدنمارك كاسبر شمايكل خلال اللحظة الحاسمة لمباراتهما بالدور قبل النهائي لبطولة أوروبا 2020.

واستهدف مشجع شمايكل بقلم ليزر عند استعداد هاري كين قائد إنجلترا لتسديد ركلة جزاء في الوقت الإضافي ليمنح الانتصار لأصحاب الضيافة 2-1 في ويمبلي أمس الأربعاء.

وتصدى الحارس للركلة في البداية لكن كين تابع الكرة في الشباك ليتأهل فريق المدرب جاريث ساوثجيت لمواجهة إيطاليا في النهائي يوم الأحد.

وسجل هدفي المنتخب الإنجليزي كل من الدنماركي سايمون كاير (39 بالخطأ في مرماه) وهاري كين (104)، فيما أحرز ميكيل دامسجارد هدف الدنمارك الوحيد في الدقيقة (30).

وقال اليويفا اليوم أيضا إنه بدأ إجراءات ضد إنجلترا بسبب إشعال الجماهير للألعاب النارية والإزعاج خلال عزف النشيد الوطني.