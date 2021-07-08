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صورة .. كايزرشيفز يحفز لاعبية ويوجه رسالة قاسية للاعبي الاهلى

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صورة .. كايزرشيفز يحفز لاعبية ويوجه رسالة قاسية للاعبي الاهلى صورة .. كايزرشيفز يحفز لاعبية ويوجه رسالة قاسية للاعبي الاهلى

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واصل نادي كايزر شيفز الجنوب أفريقي تحفيز لاعبيه عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " قبل خوض نهائي البطولة الأفريقية المقرر له 17 يوليو الجارى فى المغرب .

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى رسائل تحفيزية للاعبين و للاعبي النادى الأهلى أكد خلالها جاهزية اللاعبين وارتفاع روحهم المعنوية قبل خوض النهائي .

ونشرت الصفحة رسالة : "باقي 9 أيام على النهائي الأفريقي ونحن متحمسون جدا للذهاب الى الدار البيضاء ورفع الكأس وخطفة من بطل " .

وأعلنت الصفحة عن خصم كبير لمنتاجات النادى تصل الى 20 % بمناسبة خوض النهائي قد تتضاعف فى حالة العودة بالكأس .

المصرى اليوم

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