رمضان صبحي يهرب من بيراميدز ويعرض خدماته على جالاتا سراي .. صور

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رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، عرض خدماته على جالاتا سراي المنضم لصفوفه مصطفى محمد، لاعب الزمالك السابق، والمنتخب الوطني الأول والأولمبي.

ووفقا لموقع takvim التركي، رمضان صبحي، يعرض نفسه على جالاتا سراي التركي للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. أضاف التقرير التركي، أن رمضان صبحي يحاول إرتداء قميص جالاتا سراي واللعب بجوار مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق، عن طريق بعض الوكلاء المقربين للاعب المصري.

رمضان صبحى يعرض خدماته على جالاتا سراي