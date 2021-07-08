أخبار عاجلة

"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح -
"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة -
تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema على قمري نايل سات وعرب سات -
حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالشرقية -
محافظ الشرقية ووكيل وزارة الأوقاف يوزعان 4 أطنان لحوم أضاحي على الأسر الفقيرة -
ضمن مشروع حدائق الفسطاط.. رئيس الوزراء يتفقد موقع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص -
"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة -
دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب" -
"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر -
"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

يورو 2020 .. رئيس ايطاليا يحضر نهائي البطولة ضد انجلترا الأحد المقبل

Print
يورو 2020 .. رئيس ايطاليا يحضر نهائي البطولة ضد انجلترا الأحد المقبل يورو 2020 .. رئيس ايطاليا يحضر نهائي البطولة ضد انجلترا الأحد المقبل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، حضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

ويلتقي الإيطالي مع نظيره الإنجليزي في النهائي على ويمبلي يوم الأحد المقبل.

وأكد مكتب ماتاريلا اليوم الخميس ما ذكرته وكالة أنباء «أنسا» بشأن سفر الرئيس إلى لندن لمشاهدة المباراة النهائية، والتي يسعى المنتخب الإيطالي من خلالها لحصد لقبه القاري الثاني بعدما توج باللقب مرة من قبل في عام 1968.

وتشهد المباراة على استاد ويمبلي حضور آلف مشجع إيطالي، لكن بحسب اتحاد الكرة الإيطالي، ينبغي أن تكون بحوزتهم نتيجة سلبية لاختبار والالتزام بالقيود الصارمة لمكافحة كورونا.

وبإمكان الجماهير الإيطالية قضاء 12 ساعة فقط في لندن مع عزل المشجعين لمدة 5 أيام لدى عودتهم لإيطاليا.

وشهدت مواجهة إيطاليا مع إسبانيا في المربع الذهبي بلندن، أمس الأول الثلاثاء حضور الجماهير الإيطالية المقيمة في بريطانيا أو ايرلندا فقط .

وجرى تخصيص 6500 تذكرة للجماهير في المباراة النهائية وهو نفس عدد التذاكر التي جرى توفيرها لمشجعي إيطاليا في المربع الذهبي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات»

شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات»

صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة