كشف أثري كبير يعود لعصور قبل الميلاد في البحيرة (صور)

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أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة عن العثور على كشف أثري بمنطقة تل كوم عزيزة الأثري مركز أبوحمص في محافظة البحيرة يعود إلى عصور ما قبل الميلاد وعصر بداية الأسرات.

وأوضح اكتشاف البعثة المصرية في أبوحمص بقايا لورشة ضخمة لصناعة الفخار ترجع إلى العصر اليوناني الروماني، ويوجد بها مبانٍ أثرية، ترجع للفترة بين القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن الأول الميلادي، كما نجحت البعثة الأثرية برئاسة ابراهيم صبحي في الكشف عن منطقة البلة، ومنطقة التجفيف، ومنطقة التشكيل، بالإضافة إلى أفران الحرق الخاصة بالورشة.

واكتشفت البعثة أيضًا عدد خمسة مقابر من الطوب اللبن ترجع لعصر الدولة المصرية القديمة، وتم العثور بها على عدد من الأدوات المستخدمة في صناعة الفخار مثل الأدوات المعدنية وقطع من عجلة الفخراني، وكذلك بعض الأجزاء من الأواني الطينية التي تمت صناعتها في ذلك الوقت، وأنابيب الإمداد بالغاز الساخن، وأنابيب التفريغ للتحكم في درجة الحرارة داخل الفرن، بالإضافة إلى بقايا من الأواني فخارية والأخرى النيئة التي لم تُحرق بعد.

وعثرت البعثة أيضًا على منازل من الطوب اللبن ومستعمرة سكنية بداخلها بعض الأواني من الفخار للاستخدام اليومي، وكذلك أفران الطهي وصوامع التخزين بالإضافة إلى بعض العملات البرونزية.

واكتشفت البعثة مجموعة من الدفائن والمقابر المشيدة بالطوب اللبن والتى تم تغطيتها بطبقة سميكة من الطمي، وأحيطت ببعض من الأواني الجنائزية المصنوعة من الفخار والألباستر والنحاس.

ورجَّح بيان صادر عن محافظة البحيرة أن تلك الدفائن تعود إلى عصر بداية الأسرات، وتؤكد أن المصري القديم استوطن تلك المنطقة في بداية من عصور ما قبل الميلاد وحتى العصر الروماني.

وأكد محافظ البحيرة على التعاون والتنسيق المستمر مع زارة السياحة والآثار في البحث والتنقيب والحفاظ على الآثار التي تعود إلى مختلف الحقب التاريخية، سواءً في وادي النطرون حيث السياحة الدينية سواء القبطية، أو في رشيد ثاني أكبر مدينة تضم آثارًا إسلامية بعد القاهرة.

وأشاد المحافظ بجهود الوزارة السياحة والوزير الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار برئاسة د مصطفى الوزيري، والاكتشافات الأثرية المستمرة التي تتم على أرض المحافظة بأيدٍ مصرية والبعثات الأثرية المصرية في العديد من المناطق والمراكز بالمحافظة.

محافظ البحيرة يعلن عن كشف أثري كبير يعود لعصور قبل الميلاد

محافظ البحيرة يعلن عن كشف أثري كبير يعود لعصور قبل الميلاد

محافظ البحيرة يعلن عن كشف أثري كبير يعود لعصور قبل الميلاد

محافظ البحيرة يعلن عن كشف أثري كبير يعود لعصور قبل الميلاد