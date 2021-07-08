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الأحد.. البرلمان يلغي إعفاء رواتب أعضائه من الضرائب والرسوم (تفاصيل)

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الأحد.. البرلمان يلغي إعفاء رواتب أعضائه من الضرائب والرسوم (تفاصيل) الأحد.. البرلمان يلغي إعفاء رواتب أعضائه من الضرائب والرسوم (تفاصيل)

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يبدأ مجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وتضمن التقرير تعديل 27 مادة من مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وحذف أربع مواد منها، وتعديل بعض النصوص بما يتوافق مع التعديلات الدستورية 2019، بما تضمنته من استحداث غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، والتعديلات التي أدخلت على قانون مجلس النواب في 2020، ولائحة مجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، وإلغاء الإعفاء من الضرائب والرسوم الذي كان مقرراً على ما يتقاضاه النواب من مكافآت.

كما تضمن التعديل أيضاً العدد اللازم لتمثيل الأحزاب السياسية داخل اللجنة العامة، بحيث يمثل في اللجنة العامة كل هيئة برلمانية للأحزاب الحاصلة على ثلاثة مقاعد فأكثر بدلاً من عشرة مقاعد، بما يضمن مشاركة أكبر للأحزاب السياسية الممثلة في المجلس في اجتماعات اللجنة العامة.

واستهدف التعديل وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وأن تكون إحالة مشروعات القوانين لمجلس الدولة لمراجعتها بما يتفق ونص المادة 190 من الدستور.

المصرى اليوم

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