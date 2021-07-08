رمضان صبحي يخطط للرحيل من بيراميدز ويكلف وكيلة بالبحث عن عرض في أوروبا

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كلف رمضان صبحي لاعب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز على صقر وكيل أعماله بإحضار عرض خارجي له رغبة منه في إنهاء مشواره مع بيراميدز وخوض تجربة احترافية أخرى.

ووفقا لمصدر مقرب من وكيله فإن اللاعب يسعى لخوض تجربة احترافية بعيدا عن مصر في الوقت الحالى وكلفه بضرورة تسويقه بشكل قوي خلال فترة الأولمبياد المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري بطوكيو.

ووفقا لصقر فإن صبحي يسعى لتكرار تجربته في الدورى الإنجليزى خصوصا أن التجربة الأولى لم يكتب لها النجاح نظرا لصغر سنه وقلة خبرته، وهو ما تغير في الوقت الحالى.

وكانت صحيفة تركية أعلنت أن نادى جلاتا سراي مهتم بالتعاقد مع رمضان صبحي عقب ظهوره بمستوى طيب مع فريقه مؤخرا إلا أن اللاعب أكد لهم أن العرض التركي سيكون البديل الأخير له في حالة عدم وجود عرض قوى في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى.