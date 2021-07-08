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تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية «الشيخ سند» في شبين القناطر

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تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية «الشيخ سند» في شبين القناطر تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية «الشيخ سند» في شبين القناطر

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أعلن النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر موافقة الجهاز التنفيذى لمشروعات مياة الشرب والصرف الصحى على تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية زاوية الشيخ سند بناء على تضرر الأهالى من عدم تنفيذ المشروع أسوة بباقى قرى الدائرة.

وقال «الكمار» إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان يطالب بالبدء في تنفيذ المشروع وجاءت الموافقة من الجهاز بأنه سبق أن تم تشكيل لجنة من الجهاز لمعاينة الأعمال السابق تنفيذها بمعرفة محافظة القليوبية بقرية الشيخ سند.

وكلف الجهاز، المركز القومى لبحوث البناء بعمل تقييم للأعمال المنفذه وعن الحالة الإنشائية لجسم البيارة والمبنى الإدارى بمحطة الرفع، كما تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية لعمل الجسات التأكيدية وأعمال الرفع المساحى لبدء أعمال التصميمات وجارٍ إعداد التقرير النهائى للعرض على وزير الإسكان.

أضاف عضو مجلس النواب: «وبناء عليه فقد تم إسناد مشروع الصرف الصحى بالقرية لإحدى شركات المقاولات للبدء في التنفيذ فورا».

المصرى اليوم

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