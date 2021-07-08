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لجنة القبول بالجامعات وكليات التقنية بالرياض: إغلاق القبول للطلاب السبت والطالبات الأحد

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لجنة القبول بالجامعات وكليات التقنية بالرياض: إغلاق القبول للطلاب السبت والطالبات الأحد لجنة القبول بالجامعات وكليات التقنية بالرياض: إغلاق القبول للطلاب السبت والطالبات الأحد
دعت المقبولين إلى المبادرة بتأكيد القبول بالدخول على الحساب قبل الموعد المحدد

لجنة القبول بالجامعات وكليات التقنية بالرياض: إغلاق القبول للطلاب السبت والطالبات الأحد

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد إغلاق بوابتي القبول في الجامعات وكليات التقنية وإعلان النتائج.

وذكرت أن موعد إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات (للطلاب) السبت 30/ 11/ 1442 هـ الساعة (12) ظهراً، وموعد إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات (للطالبات): الأحد 01/ 12/ 1442 هـ الساعة (12) ظهراً، فيما سيكون موعد إعلان نتائج المرشحين من الطلاب والطالبات عبر بوابتي القبول للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية الأحد 01/ 12/ 1442 هـ.

وأشارت إلى أن موعد إعلان نتائج الفرز الأول وبدء تأكيد القبول للطلاب عبر البوابة الخميس 05/ 12/ 1442 هـ، ويمثل ذلك المرشحين للقبول بناءً على المفاضلة حسب الرغبة الأولى، وموعد إعلان نتائج الفرز النهائي وبدء تأكيد القبول (للطالبات) عبر البوابة السبت 07/ 12/ 1442 هـ، فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول (للطلاب) الأحد 08/ 12/ 1442 هـ، وآخر موعد لتأكيد القبول للفرز النهائي (للطالبات) الجمعة 13/ 12/ 1442 هـ، الساعة (12) ظهراً.

ودعت اللجنة الطلاب والطالبات المقبولين إلى المبادرة بتأكيد القبول بالدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد، حيث سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائياً.

وأوضحت أن هناك فرزاً أخيراً (للطلاب فقط) ستعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد (للطلاب) يوم الأحد 08/ 12/ 1442 هـ؛ وآخر موعد لتأكيد القبول فيه السبت 14/ 12/ 1442 هـ الساعة (12) ظهراً، ويشمل الفرز الأخير جميع المرشحين من (الطلاب) للقبول في جميع الجامعات والكليات التقنية في بوابة القبول الموحد حسب الرغبات المدخلة ووفق معايير المفاضلة المعتمدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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