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توأم فلسطيني يحولان طائرة "بوينغ 707" إلى مقهى وصالة أفراح

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توأم فلسطيني يحولان طائرة "بوينغ 707" إلى مقهى وصالة أفراح توأم فلسطيني يحولان طائرة "بوينغ 707" إلى مقهى وصالة أفراح
اشترياها من إسرائيلي عام 1999

توأم فلسطيني يحولان طائرة

ينهمك عمال كهرباء وطلاء في وادي الباذان بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، في صيانة طائرة "بوينغ 707" قديمة الصنع، ليس للإقلاع وإنما لتحويلها إلى مقهى ومطعم وصالة أفراح بناءً على رغبة صاحبيها الشقيقين التوأمين.

ويتوقع عطا وخميس الصيرفي (60 عامًا) البدء بتشغيل مشروعهما، الذي أطلقا عليه اسم "مطعم وكوفي شوب الطائرة الفلسطينية الأردنية الصيرفي نابلس"، واستقبال الزبائن خلال أقل من شهر، وفقاً لما أوردت "فرانس 24" اليوم (الخميس).

وداخل الطائرة، جرى تفكيك كل المقاعد وألصق على أرضيتها ورق باللون البني وانشغل أحد العمال في ترميم قمرة القيادة وتصفيحها بألواح بيضاء، وتفكيك ما تبقى من أجهزة داخلها تعيق العمل.

وقال "خميس": "في البداية ستكون هذه الطائرة مقهى يقدم النرجيلة ولإقامة حفلات الأعراس، ومن ثم سنحوله إلى مطعم".

واعتبر أن الطائرة ستكون مكانًا ملائمًا لأي عروسين يقصدانها لإقامة حفل زفافهما.

ورغم عدم اكتمال المشروع، إلا أنه يحظى باهتمام الزوار الذين يصلون لمشاهدة الهيكل الخارجي للطائرة.

ويعُرف التوأم الصيرفي وهما من مدينة نابلس باهتمامهما بالمشاريع الغريبة، فقد اشتريا الطائرة في العام 1999 من صاحبها الإسرائيلي رغم عدم وجود مطار للفلسطينيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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