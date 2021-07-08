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قال محافظ البحيرة، هشام آمنة، إن البعثة المصرية بمنطقة تل آثار كوم عزيزة بأبوحمص اكتشفت بقايا ورشة ضخمة لصناعة الفخار ترجع إلى العصر اليوناني- الروماني، وبها مبان أثرية ترجع للفترة ما بين القرن 3 ق.م، وحتى القرن الأول الميلادي، كما تم اكتشاف 5 مقابر بالطوب اللبن ترجع لعصر الدولة المصرية القديمة.

وأضاف المحافظ- في تصريح اليوم الخميس- أن البعثة برئاسة إبراهيم صبحي، نجحت في الكشف عن منطقة البلة، ومنطقة التشكيل، ومنطقة التجفيف، وأفران الحرق الخاصة بالورشة، كما تم العثور بها على بعض الأدوات المستخدمة لهذا الغرض مثل الأدوات المعدنية وأجزاء من عجلة الفخراني، وبعض أجزاء من الأواني الطينية التي تم تشكيلها وقتئذ، وعثر على أنابيب الإمداد بالغازات الساخنة، وكذلك أنابيب التفريغ للتحكم في درجة الحرارة داخل الفرن، وبقايا أواني فخارية وأخرى نيئة لم تحرق بعد.

وأوضح أنه تم العثور على مستعمرة سكنية ومنازل من الطوب اللبن بداخلها بعض الأواني الفخارية للاستخدام اليومي، وأفران للطهي وصوامع التخزين وبعض العملات البرونزية، بالإضافة إلى مجموعة من الدفنات والمقابر المشيدة بالطوب اللبن وتم تغطيتها بطبقة سميكة من الطمي، والتي أحيطت ببعض الأواني الجنائزية المصنوعة من الفخار والألباستر والنحاس، مما يرجح أن تلك الدفنات ترجع إلى عصر بداية الأسرات، وأن المصري القديم قام باستيطان تلك المنطقة بداية من العصور التاريخية وحتى العصر الروماني .

وأكد المحافظ على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار المصرية، نظرا لما تضمه المحافظة من مناطق أثرية تعود إلى مختلف الحقب التاريخية، والتى تمثل الحضارة المصرية القديمة، كما أنها تتمتع بالسياحة الدينية سواء القبطية بوادي النطرون أو الإسلامية برشيد والتي تعد ثاني أكبر مدينة تضم آثارا إسلامية بعد القاهرة .

كما أشاد آمنة بالجهود التي تقوم بها الوزارة تحت قيادة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وكذلك المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور مصطفى الوزيري، والاكتشافات الأثرية المستمرة، والتي تتم على أرض المحافظة بأيدي مصرية ،ومن خلال البعثات الأثرية المصرية وآخرها الكشف الآثري بمنطقة تل آثار كوم عزيزة بأبوحمص .