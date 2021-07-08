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اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة معدل التضخم خلال يونيو الماضي بنسبة (0.3%) عن شهر مايو 2021.

وارجع الجهاز أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 3.3 %.

يأتي هذا في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار مجموعات سلعية أخرى ياتي في مقدمتها:

أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة

بنسبة (-0.7%).

وأوضح جهاز الإحصاء ان معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ (5.3%) لشهر يونيو 2021 مقابل (6.0%) لنفس الشهـر من العام السابق .

وفيما يتعلق باهم تغيرات الأسعار خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بمايو السابق عليه فقد

ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات (0.7%) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%).

على الجانب الاخر انخفضت أسعار الخضروات بنسبة (-2.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات .

كما تراجعت أسعار الملابس والاحذية (-0.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة (-0.7%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (-0.3%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (-0.2%).