أخبار عاجلة

"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة -
دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب" -
"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر -
"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير -
تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد -
ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب -
لجنة من «البيئة» تعاين التلوث البترولي بشواطئ سفاجا -
شيكابالا يوجه رسالة إلى رمضان صبحي بعد الهجوم عليه عقب خسارة مصر من الأرجنتين..صورة -
التقديم إلكترونيا.. تعرف على شروط ألف وظيفة بمصلحة الجمارك -
دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

«الإحصاء»: زيادة التضخم خلال يونيو 0.3 %.. وارتفاع الزيوت والألبان والبيض

Print
«الإحصاء»: زيادة التضخم خلال يونيو 0.3 %.. وارتفاع أسعار الزيوت والألبان والبيض «الإحصاء»: زيادة التضخم خلال يونيو 0.3 %.. وارتفاع الزيوت والألبان والبيض

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة معدل التضخم خلال يونيو الماضي بنسبة (0.3%) عن شهر مايو 2021.

وارجع الجهاز أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 3.3 %.

يأتي هذا في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار مجموعات سلعية أخرى ياتي في مقدمتها:

أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة

بنسبة (-0.7%).

وأوضح جهاز الإحصاء ان معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ (5.3%) لشهر يونيو 2021 مقابل (6.0%) لنفس الشهـر من العام السابق .

وفيما يتعلق باهم تغيرات الأسعار خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بمايو السابق عليه فقد

ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات (0.7%) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%).

على الجانب الاخر انخفضت أسعار الخضروات بنسبة (-2.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات .

كما تراجعت أسعار الملابس والاحذية (-0.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة (-0.7%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (-0.3%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (-0.2%).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على أسعار الذهب في لبنان

تعرف على أسعار الذهب في لبنان

استقرار وترقب.. أسعار الذهب في الجزائر اليوم

استقرار وترقب.. أسعار الذهب في الجزائر اليوم

استقرار وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 25 يوليو 2021

استقرار وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 25 يوليو 2021

أحمد موسى عن أسعار فندق الماسة بالعلمين : «غالية جدا وليها زبونها»

أحمد موسى عن أسعار فندق الماسة بالعلمين : «غالية جدا وليها زبونها»