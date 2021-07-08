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مسؤولو «الإسكان» يتفقدون نماذج تشطيب الوحدات السكنية في أبراج «مثلث ماسبيرو»

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مسؤولو «الإسكان» يتفقدون نماذج تشطيب الوحدات السكنية في أبراج «مثلث ماسبيرو» مسؤولو «الإسكان» يتفقدون نماذج تشطيب الوحدات السكنية في أبراج «مثلث ماسبيرو»

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تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، الخميس، نماذج تشطيب الوحدات السكنية بمشروع الإسكان البديل والبرج الاستثماري بمنطقة مثلث ماسبيرو، يرافقه المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تطوير مناطق مثلث ماسبيرو والمواردى وعين الصيرة وممشى أهل ، ومسئولو الجهاز.

كما تابع مسئولو الوزارة، سير العمل بمشروع أبراج النيل ماسبيرو الجارى تنفيذها بالمنطقة، ومشروع أبراج ماسبيرو( فندقى- سكنى وإدارى)، وذلك لإزالة أي معوقات حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المحددة لها.

وخلال جولته بالموقع، اجتمع المهندس كمال بهجات، مع مسئولي المكاتب الاستشارية المشرفة على تلك المشروعات والشركات المنفذة، وَطالب بدفع معدلات التنفيذ وتكثيف فرق العمل بالموقع والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها.

جدير بالذكر أن مشروعات الأبراج الجارى تنفيذه بمنطقة مثلث ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دوراً سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دوراً سكنياً بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا، ويجرى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للأبراج، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات.

المصرى اليوم

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