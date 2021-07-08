دعم كويتي لمصر والسودان في أزمة «سد النهضة»

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن دعم دولة الكويت وتأييدها للحقوق المائية المشروعة لجمهورية مصر العربية وجمهوية السودان الشقيقتين.

وأشادت الخارجية الكويتية، في بيانها، الخميس، بالجهود التي تبذلها كل من مصر والسودان لاحتواء أزمة سد النهضة وحلها وفق قواعد القانون الدولى، مؤكدة دعم دولة الكويت للجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل لهذه المسألة المهمة والحساسة وإنهائها .

وشددت وزارة الخارجية الكويتية على ضرورة أن يكثف المجتمع الدولى جهوده بالتوافق مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمباشرة التفاوض بين كل من مصر والسودان وإثوبيا، بما يمكن من الوصول لحل يتوافق مع مبادئ القانون الدولى والاتفاقيات الدولية، وبما يحقق مصالح وحقوق الدول الثلاث ودول حوض النيل، ويحقق طموح شعوب المنطقة من خلال التوصل لحل دائم شامل.